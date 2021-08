Kempener Bürger können teilnehmen : Videokonferenz zum Schulcampus

Kempen Über die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum Schulcampus wird in Kempen derzeit kontrovers diskutiert. Die Stadt öffnet eine Online-Videokonferenz dazu nun auch für Bürger.

Die Stadt gibt Bürgern am Montag, 30. August, die Möglichkeit, an einer Online-Videokonferenz zur Machbarkeitsstudie für die Ausschüsse des Rates teilzunehmen. Beginn ist um 18 Uhr.

Für die Teilnahme anmelden können sich Interessierte per E-Mail an pressestelle@kempen.de, sie erhalten dann einen Link. Am Dienstag, 31. August, 18 Uhr, soll der Rat im Forum in St. Hubert einen Beschluss fassen. Zuhörer müssen genesen, getestet oder geimpft sein und dies nachweisen können.