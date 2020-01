Ausblick 2020 : Kempen vor großen Herausforderungen

Die Interimsschule im Bürgerpark in Darmstadt - gebaut von dem dort ansässigen Unternehmen Mobispace: So ähnlich könnte die Interimslösung für die Schulen in Kempen aussehen. Foto: Thomas Ott

Kempen In der Thomasstadt herrscht bei vielen Bürger Unzufriedenheit. Das vergangene Jahr hat in vielen Bereichen kaum Fortschritte gebracht. Im Rathaus war die Führungsspitze zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das muss anders werden.

Zugegeben: Es ist unglücklich, wenn ein Hoffnungsträger von Bord geht, bevor er auf der Kommandobrücke richtig loslegen kann. Der vorzeitige Abgang des Technischen Beigeordneten Marcus Beyer im vergangenen Herbst als neuer Bau- und Planungsdezernent in Krefeld hat eine Lücke hinterlassen, die nur allmählich geschlossen werden kann. Beyer konnte in den 14 Monaten, die er für die Stadt Kempen tätig war, nur wenig bewegen. Es hat den Anschein, als sei ihm die Anfrage aus seiner Heimatstadt Krefeld gerade recht gekommen, um dort einen Neustart hinzulegen, der sich für Marcus Beyer in Kempen schnell als äußerst schwierig hätte darstellen können. Zu viele drängende Probleme insbesondere im Baubereich hatten sich bei der Amtsübernahme von Beyer aufgetan. Und die meisten sind bis heute nicht gelöst.

Besagte Stimmen meinen, man solle den Sportplatz an der Ludwig-Jahn-Straße für eine Übergangslösung für die weiterführenden Schulen nutzen. Dazu müsste allerdings an anderer Stelle in Kempen ein neuer Sportplatz angelegt werden. Auch da gibt es bereits Überlegungen: Der SV Thomasstadt möchte im Sportpark an der Berliner Allee einen zweiten Kunstrasenplatz haben. Insider meinen: Man solle den Sportpark entsprechend erweitern, um dort eine zentrale Anlage für den Vereinssport in Kempen zu schaffen. Der alte Sportplatz an der Ludwig-Jahn-Straße könnte dann – zumindest vorübergehend – mit einem Gebäudekomplex bebaut werden, der während der anstehenden Schulsanierungen als Ausweichquartier genutzt wird. Ist das Sanierungsprojekt, das sich angesichts grob geschätzter Kosten von mehr als 50 Millionen Euro über mehrere Jahre hinziehen wird, abgeschlossen, könnte der Komplex möglicherweise noch einmal als Ausweichquartier dienen. Und zwar für eine Auslagerung der Dienststellen aus dem Rathaus am Buttermarkt, sollte das saniert werden. So abwegig klingt ein solcher Plan nicht, könnte er bei den anstehenden Entscheidungen über einen Standort für eine Interimsschule durchaus von Bedeutung sein.