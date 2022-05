Engagement in Kempen soll gewürdigt werden : Stadt nimmt Bewerbungen für Heimatpreis entgegen

Kempen Die Stadt Kempen lobt erneut einen Heimatpreis aus. Bewerben können sich ab sofort Einzelpersonen und Vereine, die Bewerbungsfrist endet am 15. August.

Zum zweiten Mal lobt die Stadt Kempen einen Heimatpreis aus. Bewerbungen können ab sofort eingereicht werden, Einsendeschluss ist der 15. August. Im Mai 2020 hatte der Rat beschlossen, am Landesprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ teilzunehmen und den Heimat-Preis für die Jahre 2021 und 2022 auszuloben.

Erstmals hatte die Stadt den Heimatpreis im Jahr 2021 vergeben. Der erste Platz, verbunden mit 2500 Euro, ging an Christel und Ulrich Houben für das Projekt „Kempener Grenzsteinweg“, der zweite Platz (1500 Euro) an den Heimatverein Schmalbroich für das Projekt „Willmen-Böschke“, der dritte Platz (1000 Euro) an den Heimatverein St. Hubert für seinen Einsatz für Nikolausaktionen, Weberhaus und Berfes. Einen Sonderpreis, dotiert mit 500 Euro, vergab der Rat an den Bürgerverein Hagelkreuz, der sich um die Wiederbelebung des Wochenmarkts auf dem Concordienplatz verdient gemacht hat.