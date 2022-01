Erzieher gesucht : Kempen findet neue Mitarbeiter für Jugendamt und Kitas

Kempen Die Stadt Kempen hat offene Stellen im Jugendamt, in Kitas und im offenen Ganztag besetzen können. Doch im Rathaus fehlen weiterhin viele Mitarbeiter.

Die Nachbesetzungen im sozialen und pädagogischen Bereichen dürfen allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Stadt nach wie vor Personal fehlt. „Wir haben immer noch insgesamt eine sehr angespannte Lage im Rathaus“, so Bürgermeister Dellmans. Weiterhin sind rund 50 Stellen unbesetzt. Umstrukturierungen und Modernisierungen sollen dazu beitragen, nicht nur neue Mitarbeiter zu gewinnen, sondern die Arbeit auch so zu verteilen, dass die vorhandenen Mitarbeiter sie noch stemmen können. Konzepte dazu will die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Personalausschusses vorstellen.