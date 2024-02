„Das war eine Mammutaufgabe“ Stadt Kempen hat ihre Homepage überarbeitet

In vier Rubriken wurde sinnvoll versammelt, was zusammengehört: „Stadt, Rathaus, Politik“ im ersten Feld – hier finden Bürger beispielsweise die Mitarbeitenden im Rathaus von A bis Z und Informationen zu Dienstleistungen aller Art, von Abfallentsorgungsgebühren bis Zinssenkungsantrag. Wer einen Online-Termin etwa in der Service-Stelle vereinbaren will, wird dort ebenso fündig wie der Bürger, der sich informieren möchte, was im Stadtrat und seinen Ausschüssen auf der Tagesordnung steht.