Bericht im Schulausschuss Stadt Kempen gibt Gas beim Schulcampus

Im Gebäude wird eifrig gewerkelt. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude der früheren Martinschule wird seit einigen Jahren schrittweise modernisiert. Der Innenausbau ist so gut wie fertig. Im März sollen die Arbeiten im Haupttreppenhaus, in der Aula und im neuen Selbstlernzentrum im zweiten Obergeschoss abgeschlossen werden. Das neue Schulmobiliar soll in den Osterferien geliefert und montiert werden. Das geht aus einem Bericht vor, den Bennet Gielen, Erster Beigeordneter und Schuldezernent der Stadt Kempen, jetzt dem Schulausschuss vorgelegt hat.