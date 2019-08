Anträge für 2019 : Stadt Kempen fördert private Projekte zur Denkmalpflege

Kempen Die Stadt Kempen fördert aus anteiligen Landes- und Gemeindemitteln kleine Projekte der privaten Denkmalpflege, die im Jahr 2019 ausgeführt werden. Förderwürdig sind nach Angaben der Stadt Vorhaben an Denkmälern sowie an Gebäuden oder Gebäudeteilen innerhalb eines Denkmalbereiches.

Fördermittel können bei der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Kempen beantragt werden. „Dem Antrag sind ein Kostenvoranschlag und eine Kurzbeschreibung der Maßnahme beizufügen. Mit der Maßnahme darf nicht begonnen worden sein. Die Denkmalpflegemaßnahmen sind mit der Unteren Denkmalbehörde abzustimmen und in diesem Jahr durchzuführen, damit eine entsprechende Abrechnung noch in diesem Jahr erfolgen kann. Der Zuschuss beträgt maximal ein Drittel der denkmalpflegerischen Kosten und ist abhängig von der Gesamtsumme aller bewilligten Zuschussmaßnahmen“, erläutert Bettina von der Linde von der städtischen Denkmalbehörde. Nähere Informationen gibt es bei ihr unter Telefon: 02152 917-3342 oder per E-Mail an: Bettina.vonderlinde@kempen.de.