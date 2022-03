Bußgelder bleiben beim Kreis Viersen : Kempen darf Kontrolle über Königshüttesee nicht übernehmen

Kempen Mit einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hatte die Stadt Kempen die Kontrolle über den Königshüttesee vom Kreis Viersen übernehmen wollen. Damit hätte die Stadt auch die Verwarn- und Bußgelder vereinnahmen können. Daraus wird nun nichts.

Die Stadt Kempen kann die Kontrolle über den Königshüttesee nicht vom Kreis Viersen übernehmen. Zwischen Kreis und Stadt hatte es Gespräche gegeben, um die Kontrollen und Ordnungswidrigkeitsverfahren am Königshüttesee durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf die Stadt zu übertragen. Der Kreis hatte in einer Sitzungsvorlage dargelegt, dass der Königshüttesee seit Jahren in der warmen Jahreszeit illegal zum Baden genutzt wird, wobei es auch zu Straftatbeständen, etwa Hausfriedensbruch, kommt. Auch Kontrollen des Kreises wegen Verstoßes gegen die Vorschriften des Landschaftsplans Nr. 8 „Kempener Lehmplatte“ konnten laut Kreis die Problematik nicht langfristig lösen. Seit Beginn der pandemischen Lage hatte das Ordnungsamt der Stadt per Allgemeinverfügung Betretungsverbote angeordnet und damit gute Erfolge erzielt, hieß es in der Sitzungsvorlage dazu.