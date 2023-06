Trockenheit hält weiterhin an Stadt Kempen bittet um Hilfe beim Wässern der Bäume

Die Pflegekolonnen des Baubetriebshofs sind derzeit mit Gießwagen im Stadtgebiet unterwegs und bringen dabei täglich bis zu 30.000 Liter, überwiegend Brunnenwasser, an die Pflanzen. Wie die Stadt erläuterte, werden bevorzugt junge Pflanzungen gegossen, die in den vergangenen drei Jahren angelegt worden sind. In den heißen und trockenen Sommern der vergangenen Jahre hätten bereits viele Bürgerinnen und Bürger tatkräftig beim Wässern der städtischen Bäume und Grünanlagen geholfen. „Dafür bedankt sich die Stadt Kempen sehr herzlich“, sagte eine Stadtsprecherin. Nun bitte man auch in diesem Jahr wieder um Unterstützung.