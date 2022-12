Rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit Baby Drei neue Kurse in Kempen für werdende Eltern

Ein Geburtsvorbereitungskurs startet am 16. Januar. Er richtet sich an werdende Eltern ab der 25. Schwangerschaftswoche. Gut vorbereitet sollen Eltern die Geburt gelassener angehen und entspannter in die erste Zeit mit Baby starten. Unter anderem werden Atemtechniken und Entspannungsübungen für die Geburt vermittelt, es gibt Informationen zum Geburtsverlauf und zu Geburtshaltungen, zum Inhalt des Klinik-Koffers und zur Erstausstattung des Kindes. Hebamme Frauke Reiners hat Antworten auf viele Fragen. Der Kurs findet vom 16. Januar bis zum 6. März an sieben Terminen statt, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr. Ab dem fünften Termin sind auch die Partner eingeladen. Für den Kurs können sich Eltern noch bis zum 19. Dezember anmelden. Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, die Versichertenkarte ist mitzubringen. Wer privat versichert ist, zahlt die Kursgebühr an die Hebamme.