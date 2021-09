Bürgerservice in Kempen : Stadt bietet Service ohne Terminabsprache an

Stadt bietet Service ohne Terminabsprache an

Bürgerservice in Kempen

In der Service-Stelle im Rathaus in Kempen werden nun auch wieder Anliegen ohne Termin bearbeitet. Foto: Birgitta Ronge

Kempen Die Zeiten der Terminabsprache sind zumindest zeitweise Geschichte. Jeweils dienstags und donnerstags sind Termine im sogenannten Hybrid-Modell ohne vorherige Buchung wieder möglich.

Bedingt durch die Corona-Pandemie und damit einhergehende Schutzbestimmungen konnte die Service-Stelle Kempen längere Zeit nur mit vorheriger Terminvereinbarung besucht werden. Für viele hat sich dieses System bewährt, da so Anliegen ohne Anstehen und Wartezeiten vor Ort erledigt werden können.

Gleichzeitig gibt es bei manchen Bürgerinnen und Bürgern auch den Wunsch, ihr Anliegen kurzfristig und ohne vorherige Terminbuchung vorzutragen. Die Stadt Kempen kommt diesem Wunsch nun nach und öffnet die Service-Stelle an zwei Tagen in der Woche für ein sogenanntes „Hybrid-Modell“.

Das bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger an diesen zwei Tagen in der Woche (jeweils dienstags von 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr) in der Service-Stelle Kempen ohne vorherige Terminbuchung mit ihren Anliegen vorbeikommen können. Zusätzlich können jedoch auch weiterhin Termine über die Online-Terminvereinbarung auf der Kempener Homepage www.kempen.de für alle angegebenen Öffnungstage gebucht werden.