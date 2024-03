Was 2024 und 2025 geplant ist Stadt Kempen baut weitere Bushaltestellen barrierefrei um

Für das Haushaltsjahr 2025 hat die Stadt für den fünften Bauabschnitt weitere 840.000 Euro eingeplant. Dafür müssen die Fördermittel laut Tiefbauamt bis zum 30. April dieses Jahres beim VRR beantragt werden. Folgende Bushaltestellen sollen 2025 barrierefrei umgebaut werden: „Dunantstraße“ an der Straelener Straße in Höhe der Astrid-Lindgren-Schule im Hagelkreuz, „Arnoldstraße“ am Industriering Ost, „Kleinbahnstraße“ an der Kleinbahnstraße, „Viehmarkt“ am Moorenring und „Hülser Weg“ an der St. Töniser Straße (alle in Kempen) sowie „Vinnbrück“ und „Alter Sportplatz“ (beide in Tönisberg) und „Schadbruch“ sowie „An der Gastendonk“ (beide an der Tönisberger Straße in St. Hubert).