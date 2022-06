Ende für Verkehrsversuch : Poller am Krankenhaus sind weg

Die Stadt Kempen ließ die umstrittene Modalsperre am Mittwochmorgen abbauen. Foto: Stadt Kempen

Kempen Nach der Ratssitzung am Dienstagabend hat die Stadt Kempen am Mittwochmorgen Nägel mit Köpfen gemacht und die umstrittene Modalsperre am Krankenhaus abgebaut.