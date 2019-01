Schützen: Hüskes Krone zieht positive Bilanz

Kempen Bei der Hauptversammlung gab es besonders viel Lob für das gelungene Schützenfest.

Bei Kaiserwetter wurde die Regentschaft des neuen Königs Johannes Hoff mit seinen beiden Ministern Hendrik Krings und Thomas Birmes in einem stimmungsvollen Rahmen gefeiert.

Besonders bei der Party am Samstag mit der Band „Six-Bit“ aus der Nähe von Koblenz und einen Tag später beim Königsgalaball im Festzelt an der Oedter Straße kannte die Stimmung keine Grenzen. Brudermeister Thomas Krings dankte den zahlreichen Helfern, die an allen Tagen für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Aufgrund der guten Besucherzahlen war auch Schatzmeister Achim Tölle mit den Einnahmen zufrieden.