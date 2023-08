St. Vitus Schützenbruderschaft 1473 Oedt Ein großes Fest zum Jubiläum

So ein Jubiläum wird nur alle 25 Jahre gefeiert – entsprechend groß ist die Vorfreude bei der St. Vitus Schützenbruderschaft 1473 Oedt, die in diesem Jahr stolze 550 Jahre alt wird. Und dem Anlass entsprechend soll das Jubiläumsschützenfest etwas ganz Besonderes werden, weshalb sich die Verantwortlichen einiges haben einfallen lassen, um den Geburtstag angemessen zu feiern. Doch auch viele Oedter haben versprochen, den Ort herauszuputzen, und es werden bereits fleißig Röschen gedreht, so Marco Gorgs, Pressesprecher der Schützen. Vom 26. August bis zum 8. September feiern die Schützen im Festzelt auf dem Kirmesplatz an der Mühlengasse – und es wird auch eine Kirmes geben.