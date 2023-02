Handball-Landesliga St. Töniser Frauen-Reserve setzt auf viele Talente

(MaHa) Für die Frauen der Zweitvertretung der Turnerschaft St. Tönis in der Handball-Landesliga um den Aufstieg in die Verbandsliga. Neben der 1. Frauen-Mannschaft, die in der Nordrheinliga spielt, sollen auch in der „Zweiten“ die zahlreichen Talente eine sportliche Heimat finden. „Zudem wollen wir den Unterbau für die 1. Mannschaft stärken und so den Abstand zwischen den beiden Teams verkürzen“, sagt Coach David von Essen.