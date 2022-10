Tradition im November : Sankt Martin reitet durch Vinkrath und Mülhausen

Die bekannte Szene der Mantelteilung ist der Höhepunkt eines jeden St.-Martinszuges. Foto: Bacel Atassi/Kreis Viersen

Mülhausen/Vinkrath Es werden auch in diesem jahr stimmungsvolle St.-Martinszüge in Mülhausen und Vinkrath: Grundschüler und Kindergartenkinder bringen ihre Fackeln mit. Was wo geplant ist.

Am Sonntag, 6. November, zieht St. Martin ab 17 Uhr wieder durch Mülhausen. Nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr wird sich auch in diesem Jahr der katholische Kindergarten St. Heinrich dem „Dorfzug der Mülhausener“ anschließen. Der Zug endet am Kindergarten. Dort gibt es traditionell das große Martinsfeuer mit Bettlerszene. Im Anschluss folgt die Tütenausgabe durch St. Martin und seine Herolde. Das Martinskomittee freut sich auf eine große und vor allem bunt leuchtende Kinderschar.

In Kooperation werden die Messdienergemeinschaft St. Heinrich und der Kindergarten St. Heinrich ab 11 Uhr am Pfarrheim Püfferchen verkaufen, ab 16 Uhr am Kindergarten neben Püfferchen zusätzlich Glühwein, Kakao, Apfelschorle und Wasser anbieten. Der Erlös ist für die Kinder- und Jugendarbeit vorgesehen.

Aufstellung für den Zug ist am Kindergarten St. Heinrich um 17 Uhr. Um 17.15 Uhr geht es los. Der Zugweg führt über die Kirchstraße, Blumenstraße, Nelkenstraße, Tulpenweg, Kempener Straße, Grasheider Straße, Haus Salus, Hauptstraße, Oedter Weg und zurück über den Holterweg bis zum Martinsfeuer.

Nach zweijähriger Corona-Pause lädt das Martinskomittee am Samstag, 5. November, ab 20 Uhr, zum Martinsball bei „Mazi“, der Gaststätte am Bahnhof, ein. Musik von und mit Marcel Simons sowie eine Verlosung stehen auf dem Programm.

Am Freitag, 4. November, zieht St. Martin ab 17.15 Uhr durch Vinkrath. Aufstellung ist an der Dorfstraße in Höhe von Buschbäckerhof. Der Zugweg verläuft über die Dorfstraße, Mörtelsstraße bis Einmündung „Bousch“, Kehrtwende und Gegenzug Mörtelsstraße, Am Graben bis Hausnummer 95, In der Floeth, Mantelteilung am Martinsfeuer in der Wiese Höges, In der Floeth, Vinkrather Straße, Rütersend, Friedhofsweg und dann zur Kirche.

Während des Zuges und im Anschluss bieten der Kirchbauverein St. Josef und der Martinverein Glühwein und Kaltgetränke vor der Kirche an. Ab 20 Uhr findet die traditionelle Martinsfeier in der Gaststätte „Buschbäckerhof“ statt. Die Martinsmesse findet am Sonntag, 6. November, ab 9 Uhr in St. Josef statt. Alle Kinder, die ihre Fackel mit zur Kirche bringen, erhalten am Ende der Hl. Messe den Lichtersegen. Im Anschluss an die Messe ist die Gemeinde zur Begegnung bei einer Tasse Kaffee vor der Kirche eingeladen.

In diesem Jahr reiten Andre Buschhaus als St. Martin, Andre Maas und Andreas Theis als Herolde zum sechsten Mal, Oliver Heifelds stellt zum vierten Mal den Bettler dar. Rund 300 Tüten werden für die Vinkrather Kinder zwischen null und 14 Jahren gepackt. Zusätzlich bekommen alle Grefrather Grundschulkinder, die sich am Zug beteiligen, ebenfalls eine Tüte.

(RP)