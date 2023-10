Kirche in Kempen Kinder nutzen die Herbstferien zur Bibelwoche

Und das ist genau das Konzept, was seit vielen Jahren als ökumenische Ferienaktion immer in den Herbstferien stattfindet und bei den Kindern so gut ankommt: Um die jungen Teilnehmer zwischen der ersten und fünften Klasse kümmern sich nämlich keine Erwachsenen, sondern Jugendliche, die oft selbst als Kind an der Bibelwoche teilgenommen haben und jetzt als Betreuer in die Räume von St. Josef kommen. So auch die 15-jährige Lisa: „Klar, acht Uhr hier zu sein, ist früh, aber ich wüsste auch nicht, was ich stattdessen zu Hause machen würde, außer schlafen natürlich“, sagt sie und lacht.