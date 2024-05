Besonderer Jubilar in St. Hubert St. Huberter feiert am Wochenende 90. Geburtstag

Geboren wurde er 1934 in Krefeld-Hüls. Dort wuchs er mit drei Geschwistern auf. Der Vater war Bergmann. Der Jubilar selbst erlernte den Beruf des Maurers und war mehr als 30 Jahre bei dem Kempener Bauunternehmen Hamelmann angestellt. Anfang der 1970er-Jahre zog er mit seiner Frau Erna in das selbst gebaute Haus in Kempen-St. Hubert, in dem er heute noch lebt und auf das er sehr stolz ist. 54 Jahre war das Ehepaar Gilsing verheiratet, bis im Jahr 2015 Ehefrau Erna Gilsing starb.