St. Hubert : Unfallursacher macht keine Aussage

Der schreckliche Unfall hatte sich am 29. Oktober ereignet. Foto: Günter Jungmann

St. Hubert Der 30-jährige St. Huberter, der am vergangenen Donnerstag den schweren Unfall auf der Tönisberger Straße zwischen St. Hubert und Tönisberg verursacht hat, hat zu dem Unfall bei seiner polizeilichen Vernehmung keine Aussage gemacht.

Wie Polizeisprecherin Antje Heymanns auf Anfrage bestätigte, lässt sich der Mann durch einen Rechtsanwalt vertreten. Der 30-Jährige will sich zur Sache nicht äußern. Er konnte zwischenzeitlich das Krankenhaus wieder verlassen. Seine Verletzungen waren nicht so schwer, wie zunächst nach dem Verkehrsunfall angenommen worden war. Die 39-jährige Kempenerin, die bei dem Unfall schwer verletzt worden war, liegt in einem Duisburger Krankenhaus. Sie war bisher nicht vernehmungsfähig. Bei dem Unfall war ihr zwölfjähriger Sohn ums Leben gekommen. Ihr weiteres Kind, ein zweijähriger Junge, war leicht verletzt worden. Der Ehemann der Frau kümmert sich um sein Kind. Die Familie erfährt sehr viel Zuspruch und Unterstützung von Freunden und Verwandten.