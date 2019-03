Segel-Surf-Club Kempen startet in die Saison: Die erste Rundfahrt mit der „Widder“

St. Hubert Der Segel-Surf-Club Kempen rüstet sich für das Frühjahr. Dazu gehören auch die Segelkurse. Doch bevor es auf das Wasser geht, ist das Zusammenbauen der Boote angesagt.

„Kommt da jetzt noch ein Knoten rein oder nicht?“ – fragende Blicke richten sich auf Bernd Bedronka. Der Segellehrer vom Segel-Surf-Clubs Kempen (SSCK), der den Einbau der Ruderanlage an der Jolle namens „Widder“ mit Argusaugen verfolgt hat, schüttelt verneinend den Kopf. Ein weiterer Knoten ist nicht nötig. „Wie heißt nochmal das Tauwerk“, will er indes von seinen Segelschülern wissen. „Fallen“, schallt es ihm vielstimmig entgegen, was ein zustimmendes Nicken auslöst. Dazu gibt es ein Lob für den gelungenen Einbau von Ruderblatt, Ruderkopf und Pinne.

Nun sind Segel an der Reihe. „Welches hissen wir zuerst?“, geht die nächste Frage an die Lehrgangsteilnehmer. Das kleine, kommt die Antwort. Das stimme enicht, korrigiert Bedronka. Es geht mit dem großen Segel los, das Kleine, die sogenannte Fock, kommt erst danach. Zwei Mann verschwinden im Container auf dem Gelände des SSCK, holen das große Segel und breiten es auf der Grasfläche aus. Augen gehen zwischen dem rund 16 Quadratmeter großen Spezialstoff und dem knapp sechs Meter hohen Mast hin und her. Dass die Ecken und Kanten vom Segel Lieken heißen, ist allen aus der Theorie bekannt. Doch wie genau das Segel nun an den Mast kommt stellt alle erst einmal vor ein Rätsel. Was man theoretisch schon gelernt hat sieht in der Praxis anders aus. Bedronka eilt zur Hilfe. „Zuerst fädeln wir das Unterliek, also die gerade Seite, in die Nut am Baum ein“, erklärt der erfahrene Segler.