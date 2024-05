Buch „Verhaftet, interniert, verhungert“ Die Geschichte eines St. Huberter Lehrers in der NS-Zeit

Nöring war Idealist – und erkannte wohl wie viele andere zu spät, wohin die Reise in Wirklichkeit ging. Von Juli 1934 bis September 1935 leitet er in St. Hubert die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, führt in seiner Schule am Hohenzollernplatz gratis Beratungsstunden für Not leidende Bürger durch, „ob Parteimitglied oder nicht“. Im Rückblick hat es den Anschein, dass Nöring sich aus Überzeugung für seine Mitmenschen einsetzte – und nicht sah, dass seine Ideale Falschmünzern in die Hände gefallen waren; Machthabern, die einen unverhohlenen Rassismus betrieben und die Welt mit Absicht in einen Krieg stürzten.