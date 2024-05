Pilotprojekt in St. Hubert Viertklässlern den Schulwechsel erleichtern

Vorsichtig lassen die Kinder die Seile herab. Doch eine unkoordinierte Bewegung lässt das Holzstück an den Turm anschlagen und bringt alles zum Einsturz. Ein langgezogenen „Ohh“ ertönt. Doch die Enttäuschung währt nur kurz. Gemeinsam machen sich die Schüler wieder an den Aufbau heran. In der Grundschule St. Hubert ist das Pilotprojekt „Voll mein Ding“ eingezogen. Dahinter stehen die beiden Schulsozialarbeiterinnen Michaela Haffmans und Leonie Roeling.