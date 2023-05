Hunsbrückstraße/Hubertusstraße Nachbarschaft in St. Hubert lässt die Geranien bis in den Herbst blühen

Die Töpfe sind mit roten Geranien fertig bepflanzt und gedüngt. Die Straßengemeinschaft Hunsbrückstraße/Hubertusstraße in St. Hubert bringt sie nun nach einem gemeinsamen Frühstück in der Gärtnerei von Hans-Peter van der Bloemen an die Straßenlaternen an. „Unser traditionelles Blumenangießfest findet jetzt schon zum 27. Mal statt“, sagt Vorstandsmitglied Theo van der Bloemen von der Straßengemeinschaft St. Hubert-West.