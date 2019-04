St. Hubert : Landwirte werben für mehr Rücksicht

st. Hubert Wegen der engen Wege gibt es oft Konflikte mit Radfahrern und Fußgängern.

Im Gespräch räumen die Landwirte ein, dass auch die schweren 40-Tonner-Laster, die die Bauernhöfe ansteuern, die Wege stark strapazieren. Letztlich sind die jetzigen Wirtschaftswege die ehemaligen Feldwege, die in den 1960-er Jahren asphaltiert wurden. Was natürlich auch den Landwirten zugute kam. Die Qualität der Wege mag sich gebessert haben, die Breite entspricht jedoch nicht mehr aktuellen Anforderungen. Eigentlich müssten die Wege vier Meter breit sein. Doch das sei kaum zu realisieren. Und so geht es wohl nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme. Auf der Rückfahrt biegt ein Traktor mit Anhänger von der Landstraße in die Schauteshütte ein. Er wartet und lässt das entgegenkommende Fahrzeug passieren. Danke, möchte man sagen.