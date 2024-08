Bastian Beckers aus St. Hubert sucht die Herausforderung „Mein Traum ist die Triathlon-Langdistanz“

In Bastian Beckers Leben dreht sich viel um seinen Sport: Er liebt das Laufen und das Rennradfahren. „Entweder gebe ich Vollgas oder nix, da gibt es nichts dazwischen“, sagt der 43-Jährige. Zum ersten Mal läuft er beim Allgäu-Panorama-Marathon in Sonthofen am 10. und 11. August mit. Und stellt sich damit einer seiner größten Herausforderung: „Das ist mein erster Ultra-Marathon, es geht über 70 Kilometer, die Strecke ist aber nicht das Problem“, erzählt der St. Huberter. Vielmehr hat er Respekt, wie er sagt, vor den Höhenmetern. Damit geht einer seiner Träume in Erfüllung.