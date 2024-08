St.-Antonius-Schützenbruderschaft Viel Applaus beim Festumzug in Grefrath

Die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Grefrath besteht jetzt seit 396 Jahren. Doch selten zuvor konnte ein so schöner und langer Festumzug durch ihre Heimatgemeinde ziehen wie an diesem Sonntag, wo auch noch die Sonne ihr Bestes gab. Vielleicht sogar zu viel des Guten, denn die Schützen in ihren Uniformen und die Damen in ihrer Festrobe hatten es nicht leicht, den zweistündigen Umzug zu meistern. Belohnt wurden sie durch viel Applaus aus den Reihen zahlreicher Zuschauer, die die Straßen um den Bergerplatz säumten.