St.-Antonius-Schützenbruderschaft Grefrath Schützenfest zum ersten Mal mit Almauftrieb

„Hierzu laden wir alle Menschen, die Lust haben, mit uns zu feiern, ins Festzelt ein, einen Abend mit bayerischem Flair zu verbringen“, so Alexander Kättner, Geschäftsführer der St.-Antonius-Bruderschaft. „Hierzu sind Dirndl und Lederhose zwar kein Muss, aber willkommen und üblich“, sagt er. Karten für die zünftige Almauftriebsfeier sind ab sofort bei Lotto Theisen auf dem Markt erhältlich, dort kosten sie 12 Euro, an der Abendkasse kosten die Eintrittskarten 15 Euro. Ort des Geschehens, was den Almauftrieb, aber auch die meisten anderen Feierlichkeiten betrifft, ist das Festzelt, das auf dem Parkplatz „Am alten Friedhof“ in Grefrath steht.