St. Annenhof in Kempen Mit Spenden neue Räume für Kleinkinder schaffen

Anfang August hat das Kinderheim St. Annenhof eine Crowdfunding-Aktion mit der Volksbank Kempen-Grefrath gestartet, um für die neue Kleinkindergruppe an der Oelstraße 9 die Räumlichkeiten anzupassen und dabei einen Spielraum und einen Snoezelenraum zu gestalten. Snoezelen erweist sich in der therapeutischen Behandlung psychisch kranker Menschen, die beispielsweise unter Angstzuständen oder Stresssymptomen leiden, als besonders wirksam. Dabei werden in einem besonders gestalteten Raum über Licht-, Klang- und Tonelemente, Aromen und Musik Sinnesempfindungen ausgelöst. Diese können auf die verschiedensten Wahrnehmungsbereiche entspannend, aber auch aktivierend wirken.