Eichenprozessionsspinner : Kempen bekämpft Gift-Raupen im Stadtgebiet

Kempen Besprüht werden Eichen etwa an Schulen, Kindergärten, Spiel- und Sportplätze sowie Wegen, die häufig genutzt werden. Grünanlagen oder Wegeflächen werden für die Dauer der Sprüharbeiten für Passanten gesperrt.

In Kempen starten in den kommenden Tagen vorbeugende Maßnahmen, um die Raupen des Eichenprozessionsspinners zu bekämpfen. Das teilte die Stadt Kempen am Freitag mit. Ab dem dritten Larvenstadium zwischen Ende Mai, Anfang Juni, entwickeln die Raupen weißliche, zwei bis drei Millimeter lange Gifthaare, die sich leicht von den Tieren lösen und ein Nesselgift enthalten. Der Kontakt mit den Gifthaaren kann beim Menschen pseudo-allergische Reaktionen an Schleimhäuten und am ganzen Körper hervorrufen. Diese Reaktionen können sehr unterschiedlich ausfallen und von Juckreiz bis zu einem allergischen Schock führen. Deshalb werden in vielen Städten, aber auch entlang von Spazierwegen und an Landstraßen, die Raupen des Eichenprozessionsspinners bekämpft, bevor sie diese Gifthärchen ausbilden.