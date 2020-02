Mülhausen : Spotlightabend an der Liebfrauenschule

Mülhausen Oberstufenschüler präsentieren kulturelle Höhepunkte.

Kaum dass Lara Voß und Hanna Arend die Bühne verlassen haben, startet der Applaus im PZ der Liebfrauenschule Mülhausen. Unter dem anhaltenden Klatschen tauchen Marcel Schmidtke und Karsten Spohn in das Licht der Bühnenbeleuchtung ein. „Das ist der Moment, auf den Sie alle gewartet haben, unser Spotlight­abend“, begrüßen die beiden Oberstufenschüler die zahlreich erschienenen Gäste, deren Anzahl so groß ist, dass noch Stühle hinzugestellt werden müssen.

Bevor aber Eigeninitiative gefordert wird, ist Zuhören und Konsumieren angesagt. Ob Max von Oppenkowski, der am Klavier vor der Bühne, beleuchtet von einem einzelnen Lichtspot in dem ansonsten dunklen PZ, mit „All of me“ begeistert oder Florian Klingen, Jan Niklas Laurenzen und Vivianne Goergen, die mit Gitarren und dem Song „Irony“ auftreten – jede Menge Beifall belohnt die einzelnen Auftritte. Zum nunmehr neunten Mal geht der Spotlightabend, umgesetzt von den Abiturienten, an den Start.

Gleichberechtigung ist dabei das Thema. Die Schüler haben den Abend unter das Motto „Diversity – proud to be different“ gestellt. Vielfalt spiegelt sich auch in den einzelnen Programmpunkten wider. Ob mit dem Tanzvideo „Battlefield“, das per Beamer und Leinwand über die Bühne flimmert, weiteren Klaviersolos und musikalischen Gesangseinlagen sowie Stücken der Big-Band der LFSM unter der Leitung von Jakob Stauber – es geht kunterbunt zu. Viel Spaß bringt die „Live-Schaltung“ in die Chemieräume des Gymnasiums mit sich. Die Aufzeichnungen von Vulkanausbrüchen und Wasserstoffexplosionen zeigen, wie vielschichtig Unterricht an sich ist.