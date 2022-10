Krise in den Sportvereinen : Vereine suchen dringend Übungsleiter

Kempen Den Kempener Vereinen fehlen auch Ehrenamtler in der Vorstandsarbeit. Besonders Randsportarten sind betroffen. Während der Corona-Pandemie haben sich viele Übungsleiter umorientiert — und kommen aktuell nicht mehr zurück.

Herausforderung Mit der Energiekrise stehen viele Vereine vor einer weiteren Herausforderung. Je nach Sportart belasten die gestiegenen Preise die Vereinsfinanzen erheblich. Insolvenzen sind nicht ausgeschlossen. So weit es geht, leistet der Landessportbund (LSB) Hilfestellung und bietet Seminare zu unterschiedlichsten Einsparpotentialen an. An die Politik gerichtet warnt der LSB vor der Schließung von Sportstätten.

Mit Mitgliederschwund hatte auch die Vereinigte Turnerschaft Kempen (VTK) zu kämpfen, als die Coronabestimmungen sportliche Aktivitäten lahm legten. „Das lag bei etwa zehn Prozent. Heute sind wir aber wieder da, wo wir vorher waren“, berichtet VTK-Vorsitzender Detlev Schürmann. Kempens größtem Sportverein kam dabei eine vorausschauende Entscheidung zu Gute. Sämtliche Übungsleiter und Trainer wurden in der Coronazeit weiter bezahlt, blieben so dem Verein erhalten und bei wieder steigendem Interesse stand das gewohnte Angebot. Einen Mangel an qualifizierten Mitstreitern verzeichnet Schürmann mit einer Ausnahme nicht: „Probleme haben wir im Bereich der Leichtathletik. Dafür findet man kaum Trainer. Das Interesse ist meinem Empfinden nach auch eher gering. Das ist unsere einzige große Baustelle“. In den anderen Abteilungen profitiert die VTK davon, dass schon früh in den Nachwuchs investiert wird. „Wir zahlen die ersten Ausbildungen bis zur qualifizierten Ausbildung. Was dann aber auch mit der Verpflichtung verbunden ist, dass derjenige danach auch noch eine Zeit bleibt“. Während bei der VTK die Investition Früchte trägt, sammeln andere Vereine andere Erfahrungen. Lars Mülders, Vorsitzender des Kempener Turnvereins (KTV) erinnert sich daran, dass der Verein keinen Aufwand und keine Kosten scheute, einen Lehrgang für den Trampolinsport anzubieten. Es blieb beim Versuch. „Es fanden sich auch Teilnehmer. Aber als der Lehrgang lief, kamen Rückmeldungen, das es doch nicht das richtige sei“, so Mülders.