Sportausschuss : Es hakt bei der Sportstättenentwicklung

Der Sportplatz an der Stendener Straße in St. Hubert: Demnächst soll mit dem Bau der neuen Umkleide begonnen werden. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Stadt Kempen tritt bei der Weiterentwicklung ihrer Sportstätten weitgehend auf der Stelle. Ein von Politik und Vereinen gefordertes Perspektivkonzept fehlt. Ebenso gibt es keine aktuelle Prioritätenliste für die Sanierung der Hallen.

„Die Verwaltung bedauert, dass hier über einen längeren Zeitraum keine größeren Fortschritte gemacht worden sind.“ Mit dieser Aussage reagiert Bürgermeister Volker Rübo in seiner Vorlage für die nächste Sitzung des Kempener Sportausschusses am Montag, 16. März (ab 18 Uhr im Rathaus am Buttermarkt) auf einen Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, endlich die Prioritätenliste für die Sanierung der Turnhallen und Umkleidegebäude im Stadtgebiet zu aktualisieren. Die bestehende Liste stammt aus dem Jahr 2015. Das Thema ist nicht ohne Brisanz. Schließlich hakt es bei der Sanierung der Sporthallen und Umkleidegebäude. Bei der Vielzahl von Aufgaben – Stichwort: Kita-Ausbau oder Schulsanierung – ist die konzeptionelle Weiterentwicklung der Kempener Sportstätten in den vergangenen Jahren deutlich ins Hintertreffen geraten.

Große Unzufriedenheit

Info Neue Halle für den Tennissport Im Sportausschuss am 16. April soll es auch Informationen der Verwaltung zum Bau einer neuen Tennishalle in Kempen geben. Die Köhlerhalle am Schmeddersweg steht seit dem Brand im vorigen Jahr nicht mehr zur Verfügung. Als neuer Standort gilt die Fläche zwischen Reithalle und Flüchtlingshäusern am Schmeddersweg. Eine konkrete Planung gibt es aber noch nicht.

Politik und Sportvereine sind seit längerer Zeit mit dieser Situation sehr unzufrieden. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Schließung der Ludwig-Jahn-Sporthalle wegen einer defekten Beleuchtungsanlage. Sie dauert nun schon seit einigen Monaten an, soll – so zumindest Hochbauamtsleiter Christian von Oppenkowski zuletzt im Bauausschuss – nach den Osterferien wieder für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen.

Flexibler reagieren

Der Antrag der Kempener Grünen in Sachen Prioritätenliste zielt vor allem darauf ab, künftig flexibler auf Förderprogramm des Landes und des Bundes reagieren zu können. Solche Programme werden häufig mit kurzen Antragsfristen aufgelegt. Sehr viele Kommunen reagieren und stellen Anträge. Bei der Vielzahl der Eingaben hatte Kempen in der Vergangenheit häufig das Nachsehen, weil die Stadt bislang stets zu den steuerstarken Kommunen mit guter Haushaltslage zählte und solche Städte und Gemeinden gegenüber denjenigen Kommunen mit schlechter Haushaltslage den Kürzeren zogen.

So war es zuletzt bei dem Bundesförderprogramm für Sanierungen von Einrichtungen für Sport, Jugend und Kultur. Kempen ging mit seinen Zuschussanträgen für das neue Umkleidegebäude für den Sportplatz an der Stendener Straße in St. Hubert oder den Bau des Kunstrasenplatzes in Tönisberg ebenso leer aus wie bei dem Wunsch, für den Bau des neuen Hallenbades im „Aqua Sol“ Fördergelder beanspruchen zu können.

Wie ist die Finanzlage der Stadt?

Es zeichnet sich eine neue Finanzsituation für die Stadt ab. Die spricht Bürgermeister Rübo in der Beratungsvorlage für den Sportausschuss an. Kempen droht nach Prognosen des Stadtkämmerers für die kommenden Jahre ein solch großes Loch in der Stadtkasse, das dazu führen könnte, dass die Stadt in die so genannte Haushaltssicherung gerät. Das würde zwar bedeuten, dass die Stadt ihre Ausgaben auf die reinen Pflichtaufgaben beschränken müsste. Das könnte aber auch Chancen eröffnen, bei Förderprogrammen eher zum Zuge zu kommen. Rübo sieht daher die Notwendigkeit ein, dass sich die Stadt auch auf Letzteres vorbereitet.

Warum hat sich bisher so wenig getan?

Seit gut zehn Jahren wird nun immer wieder über ein Konzept für die Sportstättenentwicklung diskutiert. Es gab vor Jahren Workshops, bei denen mögliche Ziele diskutiert wurden. Es blieb in der Regel bei Absichtserklärungen. Dass es mittlerweile Kunstrasenplätze auf den Sportanlagen an der Berliner Allee in Kempen und an der Schaep­huysener Straße in Tönisberg gibt, ist vor allem dem Engagement der örtlichen Vereine SV Thomasstadt Kempen und VfL Tönisberg zu verdanken. Für einen Kunstrasenplatz in St. Hubert gibt es noch keine konkrete Planung. Die Anlage einer neuen Bezirkssportanlage im Bereich der Kempener Landstraße steht weiterhin in den Sternen. Zumindest die Ankündigung des Hochbauamtes, dass der Bau der neuen Umkleide für den Sportplatz Stendener Straße nun bald losgehen soll, hat die örtlichen Vereine FC und TuS St. Hubert ein wenig beruhigt.

Der Sportplatz an der Ludwig-Jahn-Straße in Kempen spielt in den Überlegungen für den Standort eines neuen Schulgebäudes eine Rolle. Foto: Wolfgang Kaiser

In Alt-Kempen hängt die Sportstättenentwicklung vor allem davon ab, wie sich Stadt und Politik bei der Sanierung der weiterführenden Schulen entscheiden. Dabei spielen sowohl die Turnhallen der Schulen eine Rolle als auch der Sportplatz an der Ludwig-Jahn-Straße. Der könnte für den Neubau eines Gebäudes für die Gesamtschule zumindest teilweise aufgegeben werden. Ein zweiter Kunstrasenplatz steht für den Sportpark Berliner Allee als Alternative im Raum. Das Echo auf diesen Plan ist geteilt, nicht alle Sportvereine finden ihn gut.