Highland Games in Kempen „Die Schotten sind los!“

Kempen · In zwölf Disziplinen traten die Teams am Samstag in Kempen gegeneinander an. Den Titel holten die „Paradise Punks“ aus Grefrath. Am Sonntag folgten die Einzelwettkämpfe.

07.05.2023, 13:57 Uhr

27 Bilder Die Highland Games in Kempen 27 Bilder Foto: Norbert Prümen

Von Sonja Reinecke

„Die Schotten sind los!“ Das war erneut das Motto des Wochenendes bei den 19. Highland Games in Kempen. Vom 5. bis zum 7. Mai machten 13 lokale Clans und auch etliche Besucher in traditionellem Outfit die Wiese vor der Burg unsicher. In zwölf Disziplinen, von Baumstammwerfen über Fassrollen bis zum allseits beliebten Tauziehen, traten die Teams gegeneinander für Punkte an, um sich am Ende des Tages eine möglichst gute Platzierung zu sichern. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die Highland Games in Kempen