Fußball, Karate, Highland Games und Co. Kempens beste Sportler werden gesucht

Folgende Leistungen werden geehrt: Die Sportplakette in Gold mit Urkunde wird aktiven Sportlerinnen und Sportlern verliehen für die Teilnahme an Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften in olympischen Disziplinen, für das Aufstellen eines Welt-, Europa- oder Deutschen Rekordes in olympischen Disziplinen, für die Erringung einer Deutschen Meisterschaft in einer olympischen Disziplin, für die Mitwirkung in einer deutschen Nationalmannschaft (und erste Vertretung). für die 25-malige Erringung des Goldenen Sportabzeichens. Die Sportplakette in Silber mit Urkunde wird verliehen für die Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften in nichtolympischen Disziplinen, für das Aufstellen eines Landes- oder Westdeutschen Rekordes in einer olympischen Disziplin, für die Erringung eines 2. bis 3. Platzes bei einer Deutschen Meisterschaft in einer olympischen Disziplin, für die Erringung einer Landes- oder Westdeutschen Meisterschaft in einer olympischen Disziplin, für die 20-malige Erringung des Goldenen Sportabzeichens. Eine Sportplakette in Bronze mit Urkunde wird verliehen für die Erringung eines 4. bis 6. Platzes bei einer Deutschen Meisterschaft in einer olympischen Disziplin, für die Erringung eines 1. bis 3. Platzes bei einer Deutschen Meisterschaft in einer nicht-olympischen Disziplin, für die Erringung eines 2. bis 3. Platzes bei einer Landes- oder Westdeutschen Meisterschaft in einer olympischen Disziplin, für die 15-malige Erringung des Goldenen Sportabzeichens. Außerdem kann für hervorragende Leistungen, die mit den genannten Leistungen vergleichbar sind, eine Plakette verliehen werden.