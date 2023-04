Sportlerehrung in Grefrath Tennisdamen sind Mannschaft des Jahres

Auf den Händen laufen oder eine menschliche Pyramide bauen – das war auf der Bühne der Albert-Mooren-Halle in Oedt nicht zu sehen. Dafür gab es aber sehr viel Applaus für über 100 Einzelsportler und mehrere Mannschaften, die der Gemeindesportverband Grefrath am vergangenen Freitag ehren konnte.Thomas Türk, der Vorsitzende des Grefrather Gemeindesportverbandes, führte durch die zweistündige Veranstaltung, die immer wieder durch viel Applaus für die zu Ehrenden unterbrochen wurde. Er fragte sich allerdings, in welchen großen Sälen zukünftig noch Veranstaltungen wie diese durchgeführt werden könnten, wenn immer mehr Gaststätten schließen müssten.