Eisschnellläuferin Katja Franzen Sportlerin des Jahres : Grefrath ehrt seine erfolgreichen Sportler

Die erfolgreichen Sportler des Jahres 2018 in der Gemeinde Grefrath wurden am Freitagabend in der Albert-Mooren-Halle in Oedt geehrt. Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath 104 Sportler standen bei der Sportlerehrung der Gemeinde Grefrath im Mittelpunkt. Eisschnellläuferin Katja Franzen ist Sportlerin des Jahres. Als Mannschaft des Jahres wurde die Behinderten-Schwimmstaffel der DLRG ausgezeichnet.

Von Bianca Treffer

Tische, mit Rosen und Kerzen feierlich geschmückt, gedämpfte Beleuchtung – in der Albert-Mooren-Halle in Oedt wurden am Freitagabend in stilvollem Ambiente die Sportler und Gäste anlässlich der Sportlerehrung von Gemeinde und Gemeindesportverband Grefrath begrüßt. Wobei die Auszeichnung Sportlerin des Jahres 2018 mit besonderer Spannung erwartet wurde. Es ist die Eisschnellläuferin Katja Franzen. Bei der Mannschaft des Jahres 2018 hatte die Behinderten-Schwimmstaffel der DLRG-Ortsgruppe Grefrath die Nase vorn.

Herbert Kättner, Vorsitzender vom Gemeindesportverband Grefrath, hielt die Laudatio auf Katja Franzen. Die 29-Jährige ist Deutsche Vizemeisterin im Eisschnelllauf über 500 Meter. Und das bereits zum vierten Mal in Folge. In Oedt aufgewachsen nahm sie als Achtjährige an einem Landesprogramm zur Talentsichtung teil. Seitdem ist sie Mitglied im Eisschnelllaufclub Grefrath. Talent und Trainingsfleiß brachten herausragende Erfolge. Von 2004 bis 2008 wurde die Oedterin vier Mal Deutsche Junioren-Meisterin. 2005 gewann sie die Viking-Race, die inoffiziellen Junioren-EM. Beim Junioren-World-Cup 2008/09 errang sie den vierten Platz. Nach ihrem Abitur 2009 begann sie ein Studium der Philosophie in Hildesheim und ging von dort im Rahmen eines Austauschprogramms nach Nimwegen in den Niederlanden. Sie fand dort ideale Rahmenbedingungen für ihren Sport. Seit 2016 lebt Katja Franzen in Eindhoven. Wobei sie seit 2017 wieder von ihrem Trainer aus der Juniorenzeit und derzeitigem Landestrainer in Grefrath, Marc Otten, betreut wird.

Info Weitere Sportler wurden ausgezeichnet Ausgezeichnet wurden auch Sportler vom TuS Oedt (Leichtathletik), ECG Grefrath (Eisschnelllauf), BW Mülhausen (Tischtennis, Para-Tischtennis), DLRG (Schwimmen – Behindertensportgruppe), Turnerschaft (Handball, weibliche E- und B-Jugend), Bügelclub Dorenburg, RSV Grefrath (Radrennsport) und Tennisclub Rot-Weiß (Damentennis). Zudem wurden Sportler geehrt, die zehnmal und mehr das Sportabzeichen abgelegt haben.

Nachwuchssportler des Jahres ist der Fechter Paul Veltrup. Er erhielt die Grefrather Auszeichnung aufgrund seiner Erfolge vor zwei Jahren schon einmal. Veltrup fehlte bei der Ehrung, weil der 18-Jährige am Wochenende bei den Deutschen Fecht-Meisterschaften in Laupheim am Neckar am Start war. Stellvertretend für ihn nahm sein jüngerer Bruder Ole, selbst ein erfolgreicher Fechter, den Pokal entgegen. Bereits als Siebenjähriger kam Paul Veltrup über den Kempener Turnverein zum Fechten, wobei er dem Fechtclub Krefeld angehört. Mit elf und zwölf Jahren wurde er bereits Landesmeister bei den Schülern und 2016 Deutscher Meister der A-Jugendlichen. 2018 ging der Deutsche Meistertitel in der nächsten Altersklasse erneut an den Grefrather. Nach seiner Qualifikation für die Weltcups der Junioren nahm er im vergangenen Jahr an diversen internationalen Fecht-Turnieren teil. Die Silbermedaille bei der Jugend-Olympiade ist sein bisher größter sportlicher Erfolg. Der Grefrather Paul Veltrup steht aktuell auf Platz eins der Deutschen Junioren-Rangliste.