Erfolgreiche Sportler aus Kempen Sieger tragen sich ins Gästebuch ein

Über jede Menge Medaillen durften sich sieben aus Kempen oder Kempener Vereinen kommende Sportlerinnen und Sportler in den vergangenen Monaten freuen. Um diese Leistungen zu ehren, hatte Bürgermeister Christoph Dellmans die Sportlerinnen und Sportler ins Rathaus eingeladen, um sich ins Gästebuch der Stadt Kempen einzutragen. Folgende Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurden geehrt: Die Seglerin Johanna Schablowski vom „Segel-Surf-Club-Kempen“ erreichte zusammen mit ihrer in Berlin wohnenden Segelpartnerin Lilly Zellmer den zweiten Platz bei der Inklusions-Weltmeisterschaft in Rostock in der Bootsklasse SV 14. Beim Kickboxen standen in den vergangenen Monaten sowohl die Europameisterschaft in Lübeck als auch die Weltmeisterschaft in Wales an. Die Kickboxerinnen und Kickboxer aus dem Team Kempen Kampfkunst haben einige Medaillen mit nach Hause gebracht: Bei der Europameisterschaft ist Niklas Jonas Krause Europameister in der Kategorie Pointfighting bis 65 Kilogramm in der Altersklasse bis 17 Jahren geworden. Außerdem holte er eine Silber-Medaille in der Kategorie Karate Kumite sowie eine Bronze-Medaille in der Kategorie Pointfighting bis 60 Kilogramm. Tobias Grulke brachte bei der Europameisterschaft eine Goldmedaille in der Kategorie Pointfighting bis 35 Kilogramm in der Altersklasse bis zwölf Jahren nach Hause. Bei den Weltmeisterschaften holte Leo Josten die Bronze-Medaille bei den Erwachsenen in der Kategorie Pointfighting bis 70 Kilogramm. Im Teamkampf (beim Teamkampf bilden die jeweils drei Besten aus einem Land ein Team und treten gegen die Teams aus anderen Ländern an) gewann Finn Bruno Krause in der Altersklasse bis zwölf Jahre eine Bronze-Medaille. Nico Leon Schnell holte mit seinem Team in der Altersklasse bis 14 Jahren eine Gold-Medaille. Außerdem belegte er in der Kategorie Karate Kumite bis 65 Kilogramm und bis 14 Jahren den zweiten Platz. Die Leiterin der Kempener Kampfkunstschule Andrea Schnell nahm bei der Weltmeisterschaft ebenfalls teil und erlangte die Silbermedaille in der Kategorie +70 Kilogramm und +45 Jahre.