Flüchtlingsunterkünfte in Kempen : Sporthalle Rhein-Maas dient jetzt Geflüchteten

Kempen Weil die Unterkünfte für Geflüchtete knapp werden und immer mehr Menschen aus der Ukraine schutzsuchend in den Kreis Viersen kommen, wird wie schon 2015 die Sporthalle des Rhein-Maas-Berufskollegs umfunktioniert.

() Die Sporthalle des Rhein-Maas-Berufskollegs in Kempen steht ab sofort dem Schul- und Vereinssport für unbestimmte Zeit nicht mehr zur Verfügung und wird für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine hergerichtet. Das teilte der Erste Beigeordnete Bennet Gielen am Dienstag im Sportausschuss mit. „Diese Dreifachhalle, die täglich von 8 bis 22 Uhr genutzt wird, ist für den Sport nicht eins zu eins zu ersetzen. Die betroffenen Vereine wurden bereits informiert“, erklärte Gielen. Das Schul- und Sportamt werde in den nächsten Tagen Ausweichmöglichkeiten organisieren. In der Rhein-Maas-Sporthalle wurden schon 2015 Geflüchtete untergebracht.

Wie der Kreis Viersen mitteilte, sind derzeit von 2.800 freien Betten für Geflüchtete in kommunalen Unterbringungen kreisweit aktuell 2.453 Betten belegt. Stand 1. April sind 204 ukrainische Flüchtlinge in Kempen, 52 in Grefrath, 288 in Willich und 175 in Tönisvorst untergebracht. Dazu kämen aber noch die Personen, die privat untergebracht sind und deshalb in diesen Zahlen nicht erfasst werden.