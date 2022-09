Sportstätten in der Sport- und Freizeitgemeinde : Problemkind bleibt die Sporthalle an der Bruckhauser Straße

Grefrath Der Grefrather Sport- und Kulturausschuss besichtigte in seiner letzten Sitzung vier Sportstätten. Bemängelt wurde vor allem die Sauberkeit in der großen Sporthalle.

Der Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Grefrath , diesmal unter dem Vorsitz von Stephanie Jahrke (FDP), besuchte in der vergangenen Sitzung vier Sportstätten in der Gemeinde. Dabei stellte der Kanu- und Wanderclub seine kleine, aber feine Vereinsanlage vor. Mit dem Förderprogramm „Sportstätten 2022“ wurden Sanierungsmaßnahmen für Dach, Heizung und einer Seitenwand im Bootshaus realisiert. Auch vom Zustand der Halle in Oedt waren die Ausschussmitglieder angenehm überrascht. Oft wurde über einen Abriss der Halle diskutiert, ein Zeitplan aber nicht konkretisiert. Aktuell gelte es, den an manchen Stellen unebenen Boden auszubessern. Wie das gelingen könne, beispielsweise mit einem Spezialanstrich, soll nun geprüft werden.

Sorgen bereitet dagegen die Sporthalle an der Bruckhauser Straße. Immer wieder muss über Wasserschäden berichtet werden. Aktuell klafft in einem Kabinengang noch ein Loch in der Holzdecke. Zwar sei die dortige Lichtluke dicht, die Reparatur der Holzdecke aufgrund von fehlender Arbeitskapazitäten noch nicht realisiert worden. An einigen Stellen senke sich der Hallenboden ab, wurde berichtet. Dadurch stünden die Abdeckplatten für die Einschublöcher für Volleyballpfosten und Reckstangen leicht über dem Hallenniveau. Zwar senke sich der Hallenboden, das Einschubrohr allerdings nicht. Der Abschlussdeckel liege aber auf dem Rohr. Außerdem wurde die Sauberkeit in der Halle angesprochen. Die Sanitäranlagen befänden sich in keinem guten Zustand, seien kaum benutzbar. Stephanie Jahrke sah dringenden Handlungsbedarf: „In anderen Kommunen ist es möglich, eine jährliche Grundreinigung durchzuführen. Das muss auch in Grefrath gelingen.“ Die Gemeinde führte Personalmangel als Grund an, kündigte aber an, die Reinigungsintervalle zu überprüfen.