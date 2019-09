Sportplatzsituation : Vereine fordern eine schnelle Lösung

St. Hubert Deutliche Kritik kam von Vertretern der beiden St. Huberter Sportvereinen TuS und FC zur erneuten Verzögerung beim Sportplatzbau. Einen Kunstrasen an der Stendener Straße wird es nicht geben.

Der neue Kunstrasenplatz mit Laufbahn und Leichtathletikanlagen sowie Flutlicht auf der Sportanlage an der Schaephuysener Straße in Tönisberg ist fertig gestellt und wird in dieser Woche von der Stadt an den Sportverein VfL übergeben. Die offizielle Eröffnung ist für Sonntag, 20. Oktober, geplant. Der Kostenrahmen von fast 1,5 Millionen Euro werde eingehalten, berichtete Dezernent Michael Klee. Die ursprüngliche Kostenschätzung von etwa 1,14 Millionen Euro musste im Herbst 2018 nach oben korrigiert werden, weil die Suche nach Weltkriegs-Blindgängern hinzukam. Das kostete zusätzlich etwa 300.000 Euro. Gefunden wurde Anfang 2019 nichts.

Die Alternative, den Naturrasen im Sportpark an der Stendener Straße in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln, wollen die betroffenen Sportvereine partout nicht. Das machten ihre Sprecher im Sportausschuss deutlich. Da haben sie auch Rückendeckung aus der Politik. Denn alle Fraktionen halten diese von der Stadt ins Gespräch gebrachte Lösung für undenkbar. Das Rasenplatz ist in der Regel gut bespielbar. Eine Umwandlung in einen Kunstrasen „wäre unökologisch, entspräche nicht der aktuellen Diskussion um den Klimaschutz und ist somit der Öffentlichkeit auch nicht vermittelbar“, heißt es in einer Stellungnahme der beiden betroffenen Vereine TuS und FC St. Hubert.

Sie drängen auf zweierlei: Zum einen muss eine Lösung für die geplante neue Sportanlage am Ortsrand gefunden werden. Die Bezirksregierung Düsseldorf hatte den angedachten Standort an der Ecke Kempener Landstraße/Tönisberger Straße in einem Gespräch mit der Stadtplanung als nicht mit der Regionalplanung vereinbar abgelehnt. Eine schriftliche Absage gibt es noch nicht, wie Planungsamtsleiter Heinz-Peter Cox im Sportausschuss erklärte. Sie wäre allerdings wahrscheinlich. Eine Chance für den Bau dieser neuen Sportanlage, die ähnlich dem Kempener Sportpark an der Berliner Allee nicht nur Platz für Fußballer, sondern auch für Leichtathleten, Tennisspieler oder Freizeitsportler bieten könnte, sieht Dezernent Klee nur auf der politischen Ebene. Die Parteien müssten ihre Landes- und Regionalpolitiker in Stellung bringen, möglicherweise könnten die noch etwas bei der Bezirksregierung erreichen. Vor allem der Name des CDU-Landtagsabgeordneten Marcus Optendrenk fiel in diesem Zusammenhang.