Handball : Zweite Aufstiegschance für A-Juniorinnen der VTK

Kempen Die Mannschaft nimmt über Pfingsten in Bad Soden an der bundesweiten Bundesliga-Qualifikation teil.

In Bad Soden treten am Samstag in zwei Sporthallen je drei Mannschaften in Turnierform gegeneinander an. Die VTK trifft in der Südgruppe 1 um 14 Uhr zunächst auf Gastgeber JSG Bad Soden/Schwalbach/Niederhöchstadt und um 15.45 Uhr auf den TV Nellingen, der bereits in dieser Saison in der Bundesliga spielte. Sicher schwere Aufgaben für das Team der beiden Trainer Steffi Schuhmacher und Jürgen Witzke. Doch chancenlos sind die Kempenerinnen nicht. In der Südgruppe 2 treten SF Budeheim, TV Metzingen und HC Thüringen an. Von den drei Teams jeder Gruppe erreichen der Tabellenerste- und zweite die Endrunde am Sonntag mit vier Teams. Die ersten drei steigen in die Bundesliga auf.