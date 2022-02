Handball-Bezirksliga : Pietralla formt das Team der VTK

Die Herren-Mannschaft der VT Kempen. Foto: VT Kempen

Kempen Der Trainer des Kempener Handball-Bezirksligisten ist mit seinem Team auf den Weg zurück in die Landesliga und sorgte bisher auch im Kreis-Pokal für Furore. Jetzt geht es im Doppelpack gegen Lobbberich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei den Handballern der Vereinigten Turnerschaft Kempen kommt es aktuell zu den Lobberich-Wochen. In der Meisterschaft geht es für die Mannschaft von Dieter Pietralla am Samstagabend (18 Uhr, Werner-Jaeger-Halle) bei der 2. Mannschaft vom TVL um zwei weitere wichtige Zähler. Am Freitag, 11. Februar ist das Lobbericher Oberliga-Team im Viertelfinale um den Kreispokal des Handballverbandes Krefeld-Grenzland zu Gast in der Jahn-Halle.

Die Herren der VT Kempen führen die Tabelle der Bezirksliga souverän an. 15 Spiele hat die Pietralla-Truppe bereits absolviert. 30:0 Punkte und 426 geworfene Tore und lediglich 288 kassierte Treffer sagen viel über die Dominanz aus. Olympia Fischeln, der Tabellenzweite, weist bereits jetzt sieben Minuspunkte auf, dennoch vermeidet man in Kempen das Wort Aufstieg. „Natürlich ist es unser Ziel, aber bis dahin ist es noch ein langer Weg“, berichtet Dieter Pietralla, der auch in seiner dritten Saison in Kempen viel Spaß bei seiner Aufgabe als Coach der VTK hat. Bei seinen Tätigkeiten beim SV Straelen (5 Jahre), beim TV 1848 Mönchengladbach (8 Jahre) und beim TV Lobberich (10 Jahre) hat der Coach lange gearbeitet und etwas aufgebaut.

Nur alteingesessene Handballfans des Klubs können sich noch an die Zeiten erinnern, als die Herren in der Verbandsliga auf Torejagd gingen. „Es wäre schön, wenn wir demnächst wieder in der Landesliga spielen würden und uns regelmäßig mit stärkeren Mannschaften messen könnten“, berichtet der Lehrer für Mathematik, Technik und Sport. Pietralla arbeitet an der Gesamtschule in Nettetal, lebt inzwischen in Kempen.

Trotz der beiden durch Corona abgebrochenen Spielzeiten hat der Coach bei seiner Mannschaft eine positive Entwicklung festgestellt. „Wir haben konstant trainiert und uns weiterentwickelt. Die junge Mannschaft ist lernwillig, möchte höherklassig spielen und zieht voll mit. Wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung“, berichtet Pietralla.