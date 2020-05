Am Montag wird die Anlage geöffnet : VT Kempen nimmt den Sportbetrieb wieder auf

Detlev Schürmann und Volleyball-Abteilungsleiter Manfred Kreutzer auf der Beach-Anlage. Foto: Axel Küppers

Kempen Auf diesen Tag haben die Sportfreunde in Kempen zwei Monate gewartet. Die Vereinigte Turnerschaft bietet wieder Kurse und Breitensport an - unter Berücksichtigung der Vorschriften.

(RP) Die Corona-Bremse ist gelöst: Am heutigen Montag geht der Sportbetrieb in der Vereinigten Turnerschaft Kempen wieder behutsam los. „Die Stadt hat grünes Licht gegeben, dass wir in unserem Vereinsheim in Schmalbroich wieder den kontaktlosen Breitensport betreiben dürfen“, sagt Detlev Schürmann, der Vorsitzende von Kempens größtem Sportverein.

Das komplette Kursangebot am Görtschesweg 5 kann wieder genutzt werden: von Yoga und Pilates über Gymnastik und Behindertensport bis hin zu Rückenschule, Senioren-Fitness und Reha-Angebote. „Wir achten aber strikt darauf, dass die Hygiene- und Infektionsschutz-Standards eingehalten werden“, betont Schürmann, der als Gesundheitswissenschaftler ob der Ansteckungsgefahr weiß und vor zwei Monaten die Reißleine gezogen hat: Am 13. März 2020 hatte die VTK wegen des Coronavirus den Sportbetrieb eingestellt, um die Infektionskette zu unterbrechen.

Vorerst geschlossen werden weiterhin Dusch-, Wasch-, Umkleide-, und Gesellschaftsräume sein. „Wir sind froh, dass wir das Vereinsheim ausgebaut haben und in Schmalbroich insgesamt drei Hallen plus Außengelände nutzen können“, so der Vorsitzende. Denn die städtischen Sporthallen, die die VT wie andere Vereine nutzt, sind noch Pandemie-bedingt geschlossen. „Wir wollen aber versuchen, so viel wie möglich nach Schmalbroich zu verlagern, um unseren Mitgliedern wieder das volle Programm bieten zu können“, so Schürmann.

Tabu sind nach wie vor kontaktintensive Disziplinen wie Handball, Volleyball, Karate oder Taekwondo. Hier werden Ende Mai die Karten neu gemischt – je nach Ansteckungsgrad und Verlauf der Pandemie. Das gilt auch für die vielen Mannschaften im Kinder- und Jugendbereich, die in der VT Handball oder Volleyball spielen. Allerdings haben die Handballer und die Volleyballer über die beiden Beachfelder in Schmalbroich zumindest die Möglichkeit zu trainieren. „Toll, dass sie diese Beach-Anlage in Eigenregie und mit großer Anstrengung gebaut haben. Das zahlt sich jetzt aus“, so Schürmann.