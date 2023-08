Handball-Oberliga Ein Oberliga-Start nach Maß für die Handball-Frauen der VT Kempen

Minela Arifi, Anna Schreiner und Neuzugang Sarah Cox fehlten dem Trainerduo Jürgen Witzke und Stefanie Schuhmacher beim ersten Saisonspiel. Nach anfänglicher Nervosität setzte sich der Aufsteiger, der in Carla Hoffmann mit sechs Treffern seine beste Torschützin hatte, bis zur Pause auf 14:10 ab. Nach der Pause gestaltete man die Partie gegen chancenlose Düsseldorferinnen noch deutlicher und erhöhte über 20:12 bis auf 26:15. In den letzten zehn Minuten ließ der Aufsteiger einige Chancen liegen, die Fortuna konnte noch Ergebniskosmetik betreiben und unterlag nur mit 25:33. „Mit dem Einstand in der Oberliga können wir zufrieden sein“, sagte Jürgen Witzke nach dem Spiel, der sich vor allem über die starke Leistung von Torhüterin Anne Kölkes freuen konnte.