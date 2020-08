Motorsport : von Danwitz mit Premiere zufrieden

Auf dem Lausitzring zeigte Hendrik von Danwitz im Audi was er so drauf hat. Foto: ADAC Motorsport

Tönisvorst Der 21-jährige Tönisvorster startete auf dem Lausitzring zum ersten Mal beim ADAC GT Masters und belegte Platz 26. Das nächste Rennen ist vom 14. bis 16. August in der Eifel auf dem Nürburgring.

(RP) Mit dem Start bei den ADAC GT Masters schlug Rennfahrer Hendrik von Danwitz in der Lausitz ein neues Kapitel in seiner Motorsport-Karriere auf. Der 21-Jährige gab sein Debüt in dieser Rennklasse mit einem Audi R8 LMS GT3 aus dem Team AUST Motorsport. Top-Fahrer aus aller Welt gingen auf die Reise und sorgten für eine hohe Leistungsdichte. „Solch ein enges Sportwagenfeld habe ich noch nicht gesehen. Im Zeittraining am Sonntag lagen 31 Fahrzeuge innerhalb einer Sekunde, dass ist unglaublich“, zeigte sich von Danwitz beeindruckt nach seinem ersten Rennen und zog am Ende ein durchweg positives Fazit.