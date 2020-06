Motorsport : Volles Rennprogramm für Hendrik von Danwitz

Hendrik von Danwitz freut sich auf den ersten Start. Foto: von Danwitz/von danwitz

Tönisvorst Auf den Rennfahrer wartet neben dem Start in der Nürburgring Langstreckenserie auch sein Debüt im ADAC GT Masters, der höchsten Sportwagenrennserie in Deutschland. Das erste Rennen findet vom 31. Juli auf dem Lausitzring in Brandenburg statt.

(RP) Während der Ball im Fußball schon seit einigen Wochen rollt, dröhnen nun auch bald wieder für Hendrik von Danwitz aus Tönisvorst die Motoren. Auf den Rennfahrer wartet neben dem Start in der Nürburgring Langstreckenserie auch sein Debüt im ADAC GT Masters, der höchsten Sportwagenrennserie in Deutschland. Bei der NLS geht von Danwitz wieder für das Team Frikadelli Racing an den Start. Dabei steht im das neue 982er Modell des Porsche Cayman zur Verfügung. Die NLS plant acht Veranstaltungen von Juli bis Mitte November. „Ich freue mich, wenn es nun bald los geht. Die Veranstalter haben aber an einem sehr umfangreichen Hygienekonzept gearbeitet und stellen die Gesundheit aller in den Mittelpunkt. Leider fahren wir jedoch vor leeren Rängen“, gibt der 21-Jährige einen kleinen Ausblick.