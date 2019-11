Fußball-Bezirksliga : Willich erwartet Vorst zum Aufsteigerduell

Willich Die Gastgeber stehen in der Fußball-Bezirksliga auf einem Relegationsplatz und sind unter Druck.

(WeFu) So schnell vergeht die Zeit, wenn der Ball einmal rollt. Noch erinnert sich in Vorst und Willich jeder gut daran, wie groß der Jubel im vergangenen Sommer nach den perfekt gemachten Aufstiegen war. Und am Sonntag steht jetzt schon der letzte Hinrundenspieltag in der Fußball-Bezirksliga an. Erwartungsgemäß geht es für beide in der neuen Umgebung nur um den Klassenverbleib. Und aktuell, wo sich beide am Sonntag in Willich direkt gegenüberstehen, sieht es für den SV Vorst um einiges besser aus als für die Gastgeber. Die sind vergangenen Sonntag bei 16 Zählern auf der Habenseite auf Platz 15, der die Relegation bedeuten würde, zurückgefallen.