Fußball-Bezirksliga : VfL Willich bei Victoria Mennrath chancenlos

Roland Glasmacher, Trainer des VfL Willich- Foto: Fupa

Willich Die Mannschaft von Trainer Glasmacher kassierte beim Aufstiegsapiranten eine 0:5 (0:2)-Niederlage. Kerim Gürdal ist Schiefbahns Matchwinner. Der SV Vorst erzielte drei Tore in 200 Sekunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(WeFu) Kräftig unter die Räder kam der VfL Willich am dritten Spieltag der Fußball-Bezirksliga bei Victoria Mennrath. Nach 90 eher einseitigen Minuten stand für die Mannschaft von Trainer Roland Glasmacher beim Aufstiegsaspiranten eine auch in der Höhe völlig in Ordnung gehende 0:5 (0:2)-Niederlage zu Buche.

„Wir hatten extrem viele Ausfälle, nämlich gleich die von sechs Spielern. Das können wir nicht kompensieren. Schon gar nicht gegen solch einen Gegner. Es ist gut, dass wir kommendes Wochenende spielfrei sind. Danach müsste sich unsere personelle Lage wieder entzerren. Wir werden diese Schlappe wegstecken“, sieht der 43-Jährige den nächsten Aufgaben wieder optimistischer entgegen. Noah Kubawitz (8./89.), Philipp Preckel (10.), Oliver Krüppel (51.) und Paul Szymanski (82., Foulelfmeter) trafen für die Platzherren.

Aufatmen beim SC Schiefbahn. Der Langzeitspitzenreiter der Corona-Spielzeit landete durch einen 3:2 (1:0)-Erfolg über den SV Lürrip in der Fußball-Bezirksliga 4 den ersten Saisonsieg; und der war so etwas von verdient. Wenn es am Ende 8:3 gestanden hätte, wäre wohl kaum ein Veto gekommen. Dennoch wurde es in der Endphase noch eng, weil die Gäste, bei denen zwei Spieler von Schiedsrichter Cassataro (Uedesheim) mit Ampelkarten vorzeitig in die Kabine geschickt wurden (66./87.), durch Cancian (56.) und Bohnen (81.) ein 0:2 wettmachten. Engin Ekrem (3.), Jens Seyferth (49., FE) und der eingewechselte Routinier Kerim Gürdal trafen für den SCS (86.).