Fußball-Landesliga : Machnik hält den Glauben aufrecht

Tönisberg Letzte Chance für den VfL Tönisberg am Ostermontag im Heimspiel gegen die SGE Bedburg-Hau. Gegen die Spitzenteams aus Sonsbeck und Dingden reichte es zuletzt zwar nur zu einem Punkt.

(uwo) „Man kann versuchen die Tabelle schön zu reden. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist fast der Deckel drauf.“ Vor dem Heimspiel des VfL Tönisberg gegen die SGE Bedburg-Hau am Ostermontag versprüht David Machnik keinen allzugroßen Optimismus was den Klassenerhalt angeht. Verständlich, denn bei fünf ausstehenden Spielen neun Punkte aufzuholen ist nicht realistisch. Aber Machnik ist auch weit davon entfernt, die Flinte frühzeitig ins Korn zu werfen: „Wir sollten den Glauben daran bewahren, gewinnen und versuchen das Unmögliche möglich zu machen“.

Gegen die Spitzenteams aus Sonsbeck und Dingden reichte es zuletzt zwar nur zu einem Punkt. Aber Machnik und Manuel Fernandez gelang es zumindest der Mannschaft ein anderes Gesicht zu verpassen und sich besser zu verkaufen, als es in den Wochen zuvor der Fall war. Und das auch mit Personal, das vorher keine große Rolle spielte und nun angesichts der personellen Probleme seine Chance bekam und nutzte. Ungeachtet der sportlichen Ergebnisse werden die Verantwortlichen auch ein Auge darauf werfen, wie sich die Spieler in den verbleibenden Spielen präsentieren, um sich für eine weitere Saison zu empfehlen, so weit sie ein Interesse daran haben. Ob Machnik wie gegen Sonsbeck nur vor der Bank aus agieren wird, ließ der 31-Jährige offen. Das hängt sicher auch davon ab, ob sich die Bank wieder etwas füllt. Zu rechnen ist mit René Blassl und Hendrik Rouland, die beide aus dem Urlaub zurück sind. Nico Jeegers stieg wieder ins Training ein und sollte daher wie Marc Knops ebenfalls einsatzbereit sein.